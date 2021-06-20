Fatih Terim'in Galatasaray paylaşımı

20 Haziran 2021 Pazar, 19:07

Galatasaray'ın 38'inci başkanı seçilen Burak Elmas sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim de, Burak Elmas'ın tweetini paylaşarak, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" yazarak sarı-kırmızılı kalp ve uçak emojisi kullandı.



