Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir videosunda kendisinden bahsetmesinin ardından provokatif paylaşımlarıyla bilinen Fatih Tezcan’dan önemli bir hamle geldi.
Peker’in görüştüğü isimlerle görüntü kayıtlarını peş peşe yayınlamasının ardından Tezcan, itirafta bulunarak Sedat Peker ile görüştüğünü açıkladı.
Fatih Tezcan da yaptığı canlı yayınla bu isimlerden biri olduğunu söyleyerek Peker'le "Fitneyi engellemek için" görüştüğünü savundu.
İşte o açıklama;
"Sedat Peker herhalde birinci videoyu çekmişti. Ben onlara görüntülü görüştüm. 'Pelikan ile alakası yok" diyor, Anlattığım görüşme var ya onları yaptım ben. Üçüncü videoda benden bahsediyor. Ben herkesle görüşürüm, gazeteciyim ben. Hain olmadığına inandığım herkesle görüşürüm. O zaman Sedat Peker’le görüştüm, evet videolardan önceydi. Fitneyi engellemek için görüştüm.'
Tezcan'ın Instagram hesabında Peker ile birlikte gerçekleştirdiği bir ziyaretten fotoğraf da var.
Öte yandan; Ankara JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında 'Kamu görevlilerinin ismini açıklama ve yayınlama' ve 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dün re'sen soruşturma başlattı.
İlgili Haberler
- Washington Post’tan Sedat Peker analizi: İtiraflar, Erdoğan’ın hükümetini sarsıyor
- Sedat Peker, Süleyman Soylu'ya seslenerek kardeşi Atilla Peker'in 'Kutlu Adalı cinayeti' ifadesini yayımladı
- Son dakika... Sedat Peker'in kardeşi hakkında karar verildi
- Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
- Atatürk’e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün