Fatih Topkapı'daki tarihi surlardan yola taş parçaları düştü
Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi üzerine taş parçaları düştü.
İstanbul Fatih'te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar yola savruldu.
Sulukule Caddesi'nde yağış nedeniyle surlardan kopan bazı taşlar yola düştü.
Bölgeden geçerken taşlara çarpan bir araçta maddi hasar meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.
Belediye ekipleri taşları temizleme çalışmalarına başladı.
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