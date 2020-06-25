Fatih’in portresini İBB aldı

25 Haziran 2020 Perşembe, 16:15

Fatih Sultan Mehmet’in portresi, “Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte” ismiyle bugün Londra’da müzayedeye çıkarıldı. Venedikli ressam Gentile Bellini’nin yaptığı ve özel koleksiyondaki tek portreye, 770 bin sterline (6 milyon 500 bin lira) alıcı çıktı. Müzayede yetkilileri, masraflarla birlikte alıcının 935 bin dolar ödeyeceğini duyurdu.

PORTREYİ İBB ALDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla portrenin İBB tarafından satın alındığını duyurdu. İmamoğlu portreyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık.”

"Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte" ismiyle müzayedeye çıkarılan tablonun tarihi 1479 yılına uzanıyor.

Venedikliler ile yapılan İstanbul Anlaşması'nın maddelerinden biri, dönemin en iyi ressamlarından birinin Fatih'in resimlerini yapmak için İstanbul'a gelmesiydi.

Bu görevle Osmanlı başkentine gönderilen Gentile Bellini, 1479-1481 yılları arasında Saray'da ağırlandı. Fatih Sultan Mehmet tablolarının yanında, çeşitli illüstrasyonlar da çizdi.

Satışa çıkarılan bu tablodaki ikinci kişinin kimliği net olarak bilinmiyor. Ancak padişah ile eşit seviyede çizilmiş olmasından üç şehzadeden biri olabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.

BBC Türkçe’den Efe Öç’ün haberine göre; Şehzade Mustafa'nın, Bellini'nin ziyaretinden önce ölmüş olmasının, olası seçenekleri Cem Sultan ve II. Bayezid'e indirdiği yorumu yapılıyor. Ancak o dönem Bayezid'in resimdeki kişi kadar genç olmaması (32 yaşında), Cem Sultan'ın ise benzerlik noktasındaki eksikliği bir başka senaryo olasılığını da akıllara getiriyor.