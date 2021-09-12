Fatma Uruk'tan 71 metreyle Türkiye şampiyonluğu

12 Eylül 2021 Pazar, 12:09

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası CWTB çift palet sabit ağırlık branşında Fatma Uruk, 71 metreyle Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Dünya rekortmenliği bulunan Uruk’un ardından Birgül Erken Değer 67 metre ile 2'nci, Yasemin Ulucan ise 51 metre ile 3'üncü oldu. Yarışma sonrası kısa bir açıklamada bulunan Fatma Uruk, esas hedefinin dünya kupası ve dünya şampiyonasında Türkiye'ye madalya getirmek olduğunu, yarışmaya hazırlanabilmek için işinden istifa ederek kısa bir süre önce Kaş'a gelebildiğini, bu sene yapılan diğer yarışmalara bu sebeple katılamadığını ancak dünya şampiyonası için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

URUK, MEKSİKA'DA ÜÇ GÜNDE ÜÇ DÜNYA REKORU KIRMIŞTI

Uruk, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Meksika'da yeralan Yucatan Yarımadası'nda 3 günde 3 dünya rekoruna da imza atmıştı. Fatma Uruk, "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi olmuştu. Bu alanda bir önceki rekor, 70 metreyle Türk sporcu Derya Can'a aitti. Uruk, 2'nci günde ise, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, Rus sporcu Olga Davydova'ya ait 65 metrelik dünya rekorunu kırmayı başarmıştı. 33 yaşındaki sporcu, son günde ise "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu rekoru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştirmeyi başarmıştı.