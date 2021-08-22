Fatma Yasak'ı alıkoyan Alper Tasalı serbest bırakıldı!

22 Ağustos 2021 Pazar, 15:42

Şiddet gördüğü için Alper Tasalı'dan boşanmak isteyen ancak boşanma aşamasında alıkonan ve ölümden dönen Fatma Yasak isimli genç kadının paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. #AlperTasalıTutuklansın etiketi, Twitter gündeminde üst sıralarda yer aldı.

3 yıllık eşinden şiddet nedeniyle ayrılmak isteyen genç kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla bir araca bindirildi. Öldürülmek için Silivri’ye kaçırıldığını söyleyen Fatma Yasak, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"BENİ İNFAZ EDECEKTİ"

"Merhaba ben Fatma Yasak.14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik bir işe girdim ve çalışmaya başladım. Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet dayak hakaretler. Her akşam işten gelir yemeğimizi yer odamıza geçerdik ardından tartışma ardından dayak yeme ardından uyku ve sabah tekrar işe gitme. Bu böyle 4 aya yakın sürdü ve bu duruma eşimin annesi de defalarca tanıklık etti."

"1 YIL ÖNCE BIÇAKLI SALDIRI"

Bir gün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm. Elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şuan size bu yazıyı yazamazdım diyen Yasak; "O gün de öldüremedi beni. Ama son olmadı da. 1 yıl bu şekilde geçtikten sonra bana kendisinin bir ev tuttuğunu artık hayatımızın güzel geçeceğini kendisinin değiştiğini söyledi. İnandım. İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık. İlk birkaç ay her şey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi. 'Bu leblebi neden dışarda ? İnternetim kesildi ! Neden yemek yapmıyorsun ?' gibi binbir çeşit şeyden kavgalar yükselmeye başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim. Sürekli kendisinin bana yetemediğini söyleyen bir adamla ve sürekli benim onu parası olmadığı için, altında arabası olmadığı için aldatacağımı düşünen adamla geçen 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve 2021 Temmuz ayında eşyalarımı alarak ailemin evine geldim" dedi.

"ANLAŞMALI BOŞANMAYI KABUL ETMEDİ"

Kendisi ilk başta anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini ona 40 bin TL para verirsem kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine ona çekişmeli dava açacağımı ve yaptığı herşeyi anlatacağımi söyleyince anlaşmalı boşanma davasını kabul etti imza attı fakat yinede iş böyle kalmadı. Davayı açtıktan sonra yine devam eden tehdit mesajları hakaret mesajlarıyla devam eden 1 aylık süreç sonunda olayların patlak verdiğini belirten Yasak, yaşadığı kabus dolu günü şu ifadelerle anlattı; "20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. Ve önümde beyaz bir araç durdu İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. Öncelikle bana arabaya bin dedi o an kaçmak benim için ölüm olurdu ki kaçmama fırsat tanımamak adına elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi ve arabaya bin diye tekrarladı. Bende binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı.

Nereye gidiyoruz dediğimde Silivri'de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldürüceğini dile getirdi. O sıralarda KADES'ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için iş görüşmesine gideceğim yer arıyor dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemiyorum acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini ve şuan Silivri'ye gidiyor olduğumu belirttim. İlk başta anlayamadılar ve KADES'ten aradıklarını söylediler bende evet biliyorum adresinizi fakat gelemiyorum anlıyorsunuz dimi dediğimde anladılar. Benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti. Daha sonra ikimizin telefonunuza camdan fırlattı ve hızla yola devam etti. Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim. Baktım ki oda buna sıcak yaklaşıyor. Ona silahla polisin bizi görmesinin sıkıntı olacağını silahı ailemin evine bırakmamızı oradan birkaç eşyamı alıp çıkacağımı ve daha rahat gidebileceğimizi söyledim. İlk başta yanaşmadı fakat sonunda ikna ettim ve eve geri dönüş yoluna girdik. Sonrasında silahı mermileri ve bıçağını alıp eve çıktım. Eve çıktığım anda babama durumu anlattım ve polis ekiplerini aradık. Ekipler geldi ve bizi önce hastaneye ardından büroya götürdüler. Öğlen 1'den akşam 8'e kadar süren bu durumun ardından bu şahısı nezarethaneye koydular.

"TUTUKSUZ YARGILANACAK"

Fakat bugün Alper Tasalı'nın nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılandığını öğrendim.

"SOSYAL MEDYADAN TEHDİT EDİYOR"

Şimdi dün bunu yapan adam yarın gelip bana aşk nidası mı atacak, yoksa silahındaki mermiyi mi ateşleyecek? Bu adam dava gününe kadar bu şekilde serbest gezecek ve çıktığı gibi bir de sosyal medyasından tehditlere devam edecek.

"ÖZGECAN VE ALEYNA GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Şimdi bu adam bir kez bir suç işleyip çıktı ve şunu düşünecek ben bu kadını öldürsem de yine çıkarım. ben yarın veya 1 ay sonra televizyona bir kadın daha katledildi haberiyle görülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes almaya devam etmek gülmek istiyorum. Özgecan ve Aleyna gibi olmak istemiyorum."