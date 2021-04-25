Fatsa'ya 10 bin metrekarelik tekstil fabrikası
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve hazır giyimde Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden olan İbişler Tekstil, Ordu Fatsa'ya dokuma fabrikası kuruyor. Fabrika Karadeniz'in en büyüğü olacak ilk etapta 1.200 kişiye istihdam sağlayacak
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve hazır giyimde Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden olan İbişler Tekstil, pandemi dönemine rağmen yatırımlarına devam ediyor. İstanbul Esenyurt’ta 700 kişi istihdam ettiği 40 bin metrekarelik fabrikasının yanı sıra Düzce ve Fransa’da da üretim tesisleri bulunan firma, Ordu Fatsa’da da bölgenin devi olacak bir tekstil fabrikasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulacak fabrika son aşamaya geldi. Toplam 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurulacak fabrika 90 gün sonra resmen açılacak. Fabrikada ilk aşamada 1.200 kişiye istihdam sağlanacak.
17 AB ÜLKESİNE İHRACAT YAPACAK
Ordu Aybastılı iş insanı İlhan İbiş’in sahibi olduğu İbişler Tekstil, kendi enerjisini kendisi üretecek ve üretimin hiçbir aşamasında kimyasal madde kullanılmayacak. Fatsa OSB’deki fabrikasından başta Almanya, Fransa ve İspanya olmak üzere 17 AB ülkesine ihracat gerçekleştirilecek. Fatsa fabrikasının Karadeniz’in en büyük tekstil fabrikası olacağını belirten İlhan İbiş, “Ülkemizin her noktasına yatırım yapmak önemli. İbişler Tekstil olarak ekonominin kalbinin attığı İstanbul’da yatırımlarımız var. Ancak memleketim Ordu’ya yatırım yapmanın gururunu yaşıyorum. Bu yatırımla bölgedeki işsizliğin azaltılmasına bir nebze de olsa katkı sunabilirsek çok mutlu olacağım” dedi.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Üçüncü kişi yeğeni çıktı
- Biden'dan bir skandal daha
- Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor
- Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık açıklaması
- AKP'nin Etik Kurulu Başkanı Soylu'ya zehir önerdi
- Soylu ile Atay arasında sert tartışma
- Altay tepki gösterdi, Yanık paylaşımını sildi
- Eski Yargıtay Başkanı'ndan Bahçeli’ye yanıt
- Alevi tekkesi yanında tehlikeli provokasyon