Fazıl Say'dan, Biga Madencilik Genel Müdürü Şentürk'e: Hiç mi anlamadı bu adam...
Besteci ve piyanist Fazıl Say, Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün, çevrecilerin sürdürdüğü 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne yönelik "30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz" sözlerine tepki gösterdi. Say, "Hiç mi anlamadı bu adam bunca insanın neyi protesto ettiğini. Yazıklar olsun!" dedi.
Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün, Kaz Dağları'nda 'Su ve Vicdan Nöbeti' yapan çevreci aktivistler hakkında DW Türkçe'de söyledikleri gündem oldu.
Kaz Dağları'nda yüzlerce ağacın kesilmesiyle başlayan kitlesel eylemler sırasında şirketin yenilenmesi gereken lisansı yenilenmemiş, Kanadalı Madencilik şirketi Alamos Gold'un Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'in de faaliyetleri durmuştu. Ruhsat süresinin uzatılacağını düşündüklerini ifade eden Şentürk, "30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz" sözleriyle toplumun tepkisini çekti.
Tepki gösteren isimlerden biri olan Fazıl Say, Instagram hesabından ilgili konuşmayı paylaşarak, "Madencisin demek doğa katliamı yapacaksın mı demek" diye sordu.
Say, şunları söyledi:
"Hayret bir şey! Madencisin demek doğa katliamı yapacaksın mı demek? Hiç mi anlamadı bu adam bunca insanın neyi protesto ettiğini! Yazıklar olsun! Doğanın yaşamın değerini bilmedikten sonra, bu gezegende bu doğada aydınlık bir gelecek için üretmedikten sonra ne değeri kalıyor madenin de paranın da sen söyle kardeşim! 30 milyon yıl diyorsun. 30 milyon yılda insanoğlu evrim geçirdi!"
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