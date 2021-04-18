F.Bahçe maçı öncesi Deniz Türüç, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir’in milli futbolcusu Deniz Türüç, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu..

İHA
18 Nisan 2021 Pazar, 09:00
F.Bahçe maçı öncesi Deniz Türüç, koronavirüse yakalandığını açıkladı
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Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu Deniz Türüç, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" dedi.


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