F.Bahçe maçı öncesi Deniz Türüç, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir’in milli futbolcusu Deniz Türüç, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu..
Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu Deniz Türüç, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" dedi.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
- CHP'nin İstanbul'daki binaları kapatıldı
- Araç sahipleri dikkat: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor!
- Show TV’den ‘Güldür Güldür Show’ kararı
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- Erbakan'dan 'kısırlaştırma' iddiası
- İki kumanya arasındaki farkı bulun!
- Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İşkence görüntülerine tepki