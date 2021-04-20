F.Bahçe Teknik Sorumlusu Belözoğlu, ‘Baskıların içinden çıkmanın yolu inanmak ve çok çalışmak’ dedi
Fenerbahçe zirveden kopmak niyetinde değil. Erol Bulut’tan sonra göreve getirilen Emre Belözoğlu ile ayrı bir hava yakalayan Sarı-Lacivertliler, kazandıkları Başakşehir maçında ilk kez bu sezonun en iyi futbolunu oynadı.
Fenerbahçe hafta arasını bay geçiyor, pazar günü ise evinde Kasımpaşa’yla karşı karşıya gelecek. Kalede, savunmada orta sahada gözle görülür bir problem yok, sıkıntının yaşandığı tek yer forvet. Samatta, Cisse ve Thiam’ın yerlerine keşke doğru dürüst bir golcü alınmış olsaydı. Zirvede maçlar korakor geçiyor. Şampiyon son haftaya kadar belli olmayacak gibi görünüyor. Beşiktaş şimdilik bir tık önde olsa da Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi gidişattaki seyri değiştirebilir. Emre Belözoğlu, futbolcularına inanıyor güveniyor. Futbolcularda da bir silkinme var. Bir de dikkatinizi çektiyse Belözoğlu daha çok bizim çocuklara şans vermek istiyor (Mert Hakan, Sinan, İrfan Can gibi.) Kaleci Harun için uzun süre maç eksiği olduğundan tedirginliğim vardı. Yine penaltı çıkararak işini yaptı. Harun yerli kaleciler arasında yüzde olarak en çok penaltı kurtaran file bekçisi pozisyonunda. Fenerbahçe’nin hocası Emre Belözoğlu maç sonu değerlendirmesinde “Kazandıkça takımın enerjisi yükseliyor. Baskı her daim olacaktır. Kariyerimde her türlü baskının içinde oldum. Bunların içinden çıkmanın tek yolu inanmak, motive olmak ve çok çalışmak. Camiamız çok büyük, beklenti büyük, sonu iyi olacak” dedi.
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