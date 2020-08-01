F.Bahçe’de kritik hafta

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Fenerbahçe’de tüm gözler başkan Ali Koç’un gelecek hafta yapacağı açıklamalara çevrildi. Uzun süredir gelecek sezonun planlamasını sürdüren Sarı-Lacivertli kulübün, yeni teknik direktörü ve sportif direktörünün yanı sıra kadro yapılanmasını bizzat başkan Koç kamuoyuna anlatacak.

Ali Koç’un 4 veya 5 Ağustos’ta yapacağı açıklamalarda Aytemiz Alanyaspor’dan ayrılacak Erol Bulut’un Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olduğunu duyuracağı öğrenildi. Ayrıca 39 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu ile ilgili son durum da önümüzdeki hafta netleşecek.

Belözoğlu, futbola veda ettiğini açıklamıştı ancak çevresinden gelen “1 yıl daha devam et” şeklindeki talepler üzerine tecrübeli futbolcunun bir süredir düşündüğü belirtiliyor. Ancak Emre oynamaya devam etse de sportif direktör olsa da Fenerbahçe’nin yeni sezonda futboldaki en önemli ismi olacak.

Tüm bunlara ilaveten, 4 Ağustos tarihi Fenerbahçe için bir başka kritik öneme sahip. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı takım harcama limitleri, Sarı-Lacivertlilerin transferdeki yol haritasını şekillendirecek. Bazı yerli oyuncularla anlaşan ve birkaç yabancı futbolcu ile de temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, beklediği limitin verilmesi halinde yeni transferlerini peş peşe SarıLacivertli camiaya duyuracak.

Ancak Fenerbahçe yönetiminin hesapladığı limitin, Futbol Federasyonu tarafından verilmemesi halinde Sarı-Lacivertli kulübün gerekli itirazları yapacağı belirtiliyor. Yönetim bir yandan da koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz mali etkileri en aza indirmek adına yeni sezonda gelir getirecek projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin yeni sponsorluk ve reklam anlaşmaları üzerinde ciddi temasları olduğu bilgisi var.