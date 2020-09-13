F.Bahçe’ye 2 forvet geliyor

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç’in İtalyan kulübü Lazio’ya transferinden gelecek bonservisle, TFF’nin belirlediği harcama limitinde kaynak yaratacak.

Fenerbahçe’nin gündeminde 2 önemli forvetin olduğu bilgisini aldım. Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun, adı sır gibi saklanan iki kaliteli golcüyle her konuda anlaştığını ve Muriç’in ayrılığının çok kısa süre içinde resmileşmesinin ardından bu forvetlerin peşpeşe takıma katılacağını öğrendim. Yani forvet transferi bir aksilik yaşanmaması halinde ligin 2 ila 3. haftasına yetişecek.

Özellikle birinci forvetin, performansıyla adından çok söz edilecek bir futbolcu olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe’nin sıkıntı yaşadığı bir diğer bölge savunma... Stoperde uzun süredir çözülemeyen sorun, bu bölgeye yapılacak transferle giderilecek.

Wolfsburg’un Kongolu stoperi Tisserand ile anlaşan Sarı- Lacivertliler, bu mevki için önemli bir isimle daha görüşmelerini sürdürüyor. Temaslar hız kazanmış durumda, önümüzdeki günlerde bu konuda da sıcak gelişmeler yaşanacak.

Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu, önemli isimleri kadroya kattı. Sosa, Caner, Gökhan, Valencia daha ilk maçlarında takıma nasıl etki edebileceklerini net şekilde ortaya koydu. Erol Bulut da gelecek adına umutlu. Futbolcuların fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşmalarıyla daha iyi bir takım olacaklarının altını çiziyor.