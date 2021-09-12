FBI, Biden'ın talimatıyla gizlenen 11 Eylül belgelerini yayımladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 11 Eylül ile ilgili 'çok gizli belgeler' 20'inci yıldönümünde halkla paylaşıldı.
FBI tarafından, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla yayınlanan 11 Eylül belgelerini yayımladı.
Yayımlanan belgeler için şu ifadeler kullanıldı:
"Bu materyal, 11 Eylül 2001'deki terörist saldırılarla ilgili bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılmasıyla ilgili olarak (ABD Başkanı Joe Biden tarafından) 3 Eylül 2021'de imzalanan yürütme emrine karşılık olarak yayımlanıyor."
Yayımlanan belgeler, büyük oranda 2015'te ve 2016'da ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonlara ve İkiz Kuleler'i vuran 'hava korsanları'na ve onlara yardım eden bir Suudi Arabistan vatandaşına yönelik bilgilerden oluşuyor.
Belgelerde, Ömer el Bayumi isimli Suudi Arabistan vatandaşının istihbarat ajanı olduğundan söz ediliyor. Los Angeles’ta öğrenci olan Ömer el Bayumi’den neden şüphelenildiğine dair kanıtlar ve ifadeler de yine ‘gizli belgeler’ arasında yer alıyor.
Bayumi'nin Bin Ladin ailesini tanıdığı ve onlarla iletişimini sürdürdüğü iddia edilen Usame Bassnan ile temas kurduğu da söyleniyor.
11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ABD'li aileleri, uzun süredir ABD hükümetini, Suudi Arabistan'ın saldırıları gerçekleştiren teröristlerle olan bağlantılarıyla ilgili bilgilerin gizliliğini kaldırma konusunda çağrılarr yapıyor.
Bu çağrılara yanıt olarak ise ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül ile ilgili gizli belgelerin yayımlanacağını duyurmuştu.
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