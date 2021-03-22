Fed Başkanı Powell'dan dijital para açıklaması
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankası dijital para birimi konusunda bir karar aşamasında olmadıklarını ve acele edilmesine gerek olmadığını belirterek, bu konuda Kongre'nin desteği olmadan ilerlemeyeceklerini ifade etti.
Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Zirvesi kapsamında düzenlenen "Merkez bankaları dijital çağda nasıl inovasyon yapabilir?" başlıklı video konferans etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.
Doların dünyanın rezerv para birimi olması nedeniyle teknolojik zorlukları anlamada en ileri düzeyde olma yükümlülüklerinin olduğunu vurgulayan Powell, merkez bankası dijital para birimini çıkarmanın maliyetleri ve faydalarını araştırdıklarını söyledi.
''KARAR VERME AŞAMASINDA DEĞİLİZ''
Powell, "Bu noktada bir karar verme aşamasında değiliz. Teknolojisiyle ilgili denemeler yapıyoruz, politikaları tartışıyoruz. Dünyanın temel rezerv para birimi olduğumuz için bu projede acele etmemize ve piyasada ilk olmamıza gerek yok" dedi.
Diğer merkez bankalarıyla da iş birliği yaptıklarına işaret eden Powell, merkez bankası dijital para birimi konusunda Kongre'nin desteği olmadan ilerlemeyeceklerini ifade etti.
Powell, kripto varlıkların oldukça oynak olduğuna işaret ederek, kripto paraların değer ölçmekten ziyade spekülasyon amaçlı olduğunu dile getirdi.
''DİJİTAL PARA ÇIKARACAK''
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann da aynı etkinlikte yaptığı konuşmada, merkez bankası dijital para birimi üzerinde ciddi şekilde çalıştıklarını ve birçok merkez bankasının zaman içinde dijital para çıkaracağını söyledi.
Dijital para birimi konusunda aceleye gerek olmadığının altını çizen Weidmann, üzerinde dikkatlice düşünülmesi gerektiğini ifade etti.
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens ise çoğu merkez bankasının dijital para birimine bir yarış alanı olarak yaklaşmadığını kaydetti.
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