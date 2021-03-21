Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından dolar fırladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL kuru ilk fiyatlamalarda önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların ateşini bir kez daha yükseltti.
Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.
Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.
EMİN ÇAPA: TEKNİK DERİNLİĞİ OLMAYAN BİR BAŞKAN
Asya piyasalarının açılmasının ardından ABD dolarının Türk Lirası karşısında yükselişini ekonomist Emin Çapa değerlendirdi.
Çapa, yükselişe ilişkin "Asya piyasaları açıldı, TL Meydan Savaşı başladı. Gerçek resmi görmek için biraz bekleyeceğiz. Bankacılar yeni başkanla yaptıkları ilk toplantıdan bekledikleri gibi çıktılar. "Teknik derinliği olmayan bir Başkan." Bu durumda ekibe sırtını dayaması, onlara güvenmesi lazım. Bu arada Merkez Bankası bütün hafta sonu, önümüzdeki haftaya hazırlık yaptı. Yeni başkanın yaptığı ilk açıklamada tek önemli detay, PPK toplantısının öne alınmayacağı. Yani ilk faiz kararı Nisan ortası" yorumunu yaptı.
GARO PAYLAN: TEK ADAM REJİMİNİN BEDELİ..."
Doların yükselişine yönelik bir tepki de HDP'li vekil Garo Paylan'dan geldi. Paylan, "Dolar/TL Asya piyasalarında 8,20 TL’den işlem görüyor. Tek adamın yeni Merkez Bankası darbesi büyük sarsıntı yaratacak. Bedelini yine işsizlikle ve zamlarla vatandaş ödeyecek" dedi.
MEHMET ÖZKAN: "TL YÜZDE 15 DEĞER KAYBETTİ"
İYİ Parti Başkan Vekili İbrahim Özkan da doların yükselişine kayıtsız kalmadı. Özkan, "An itibariyla piyasalar kapalı olmasına rağmen USD TL karşısında %15 değer kazanarak 8.40 TL seviyesine çıktı! Bir başka deyişle TL %15 değer kaybetti!" dedi.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Cinsel ilişkiye girmediği için mahkeme haksız buldu
- Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı
- 320 milyon TL'lik ihale
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Uğur Şahin: 'Karantinaya ihtiyaç kalmayacak'
- Zeytinyağına 20 yıl sonra yasak geldi
- Gergerlioğlu'nun namazları kabul olunmaz