Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından dolar fırladı

21 Mart 2021 Pazar, 22:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların ateşini bir kez daha yükseltti.

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

EMİN ÇAPA: TEKNİK DERİNLİĞİ OLMAYAN BİR BAŞKAN

Asya piyasalarının açılmasının ardından ABD dolarının Türk Lirası karşısında yükselişini ekonomist Emin Çapa değerlendirdi.

Çapa, yükselişe ilişkin "Asya piyasaları açıldı, TL Meydan Savaşı başladı. Gerçek resmi görmek için biraz bekleyeceğiz. Bankacılar yeni başkanla yaptıkları ilk toplantıdan bekledikleri gibi çıktılar. "Teknik derinliği olmayan bir Başkan." Bu durumda ekibe sırtını dayaması, onlara güvenmesi lazım. Bu arada Merkez Bankası bütün hafta sonu, önümüzdeki haftaya hazırlık yaptı. Yeni başkanın yaptığı ilk açıklamada tek önemli detay, PPK toplantısının öne alınmayacağı. Yani ilk faiz kararı Nisan ortası" yorumunu yaptı.

GARO PAYLAN: TEK ADAM REJİMİNİN BEDELİ..."

Doların yükselişine yönelik bir tepki de HDP'li vekil Garo Paylan'dan geldi. Paylan, "Dolar/TL Asya piyasalarında 8,20 TL’den işlem görüyor. Tek adamın yeni Merkez Bankası darbesi büyük sarsıntı yaratacak. Bedelini yine işsizlikle ve zamlarla vatandaş ödeyecek" dedi.

MEHMET ÖZKAN: "TL YÜZDE 15 DEĞER KAYBETTİ"

İYİ Parti Başkan Vekili İbrahim Özkan da doların yükselişine kayıtsız kalmadı. Özkan, "An itibariyla piyasalar kapalı olmasına rağmen USD TL karşısında %15 değer kazanarak 8.40 TL seviyesine çıktı! Bir başka deyişle TL %15 değer kaybetti!" dedi.







