Federasyon imam çağırdı, ringde cuma namazı kılındı
Türkiye Muay Thai Federasyonu, Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri için kampına Cuma namazı kıldırması için imam getirtti. İmamın gelmesiyle namaz ringlerde maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde kılındı.
Türkiye Muay Thai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, 1 Haziran'da Kuşadası'nda başladı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 600 sporcu, eleme müsabakalarına katılmak için ilçedeki bir otelde kampa girdi.
Sporculardan bazıları, cuma namazını kılmak için kaldıkları otelden kent merkezindeki bir camiye gitmek istedi. Ancak bu talep, pandemi nedeniyle federasyon yetkililerince olumlu karşılanmadı. Müsabakalara katılan sporcuların "motivasyonun"u bozmak istemeyen federasyon yetkilileri, Kuşadası İlçe Müftülüğü'nden otele cuma namazını kıldırması için bir imam göndermesini istedi.
RİNGLERDE MESAFESİZ MASKESİZ NAMAZ
Kuşadası İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen imam otelde yaklaşık 250 sporcuya cuma namazını eleme müsabakalarının oynandığı ringlerde kıldırdı.
Fotoğraflara yansıyan görüntülerde, ringdeki namaz esnasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ise dikkatlerden kaçmadı.
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