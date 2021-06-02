Özel yayındaki gazeteciden 'namaz' şov: "Yastıkları ısırtıp bardakları fırlattırıp..."

02 Haziran 2021 Çarşamba, 16:01

İktidara yakınlığıyla bilinen Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, Çankaya Köşkü'nde yatsı namazı kıldığını gösteren fotoğrafını paylaştı.

Merve Şebnem Oruç'un paylaştığı fotoğrafta, köşkteki mescidin girişinde çıkarılmış bir çift topuklu ayakkabı ve halıya serilmiş seccadeler görünüyor.

Oruç, fotoğrafı "Size bir kez daha yastıkları ısırtıp bardakları fırlattırıp “iyi geceler” diyeyim o zaman: Çankaya Köşkü’nde yatsı namazı.." ifadeleri ve sonuna da gülme emojisi kullanarak paylaştı.

Oruç, paylaşımı sonrası sosyal medyada namaz üzerinden gösteriş yapmakla eleştirildi. Oruç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 1 ve TRT Haber'e konuk olduğu ve Çankaya Köşkü'nden yapılan ortak özel yayında, Erdoğan'a sorular yönelten isimlerden biriydi.



