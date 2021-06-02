Özel yayındaki gazeteciden 'namaz' şov: "Yastıkları ısırtıp bardakları fırlattırıp..."
Daily Sabah gazetesi köşe yazarı Merve Şebnem Oruç, Çankaya Köşkü’ndeki mescitten fotoğrafını takipçilerine "yastık ısırtıp bardak fırlattıracak" diyerek paylaştı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, Çankaya Köşkü'nde yatsı namazı kıldığını gösteren fotoğrafını paylaştı.
Merve Şebnem Oruç'un paylaştığı fotoğrafta, köşkteki mescidin girişinde çıkarılmış bir çift topuklu ayakkabı ve halıya serilmiş seccadeler görünüyor.
Oruç, fotoğrafı "Size bir kez daha yastıkları ısırtıp bardakları fırlattırıp “iyi geceler” diyeyim o zaman: Çankaya Köşkü’nde yatsı namazı.." ifadeleri ve sonuna da gülme emojisi kullanarak paylaştı.
Oruç, paylaşımı sonrası sosyal medyada namaz üzerinden gösteriş yapmakla eleştirildi. Oruç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 1 ve TRT Haber'e konuk olduğu ve Çankaya Köşkü'nden yapılan ortak özel yayında, Erdoğan'a sorular yönelten isimlerden biriydi.
İlgili Haberler
- Erdoğan konuştu, TRT YouTube yorumlarını nasıl saklayacağını şaşırdı!
- Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'ın programında saate dikkat
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru: Öldürdün mü?
- Erdoğan: Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu; millet için de mazi oldu
Video Haberler
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu
- CHP'li Özel, Şentop'u yerden yere vurdu
- Gergin anlar! Sedat Peker tartışması TBMM'ye damga vurdu
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi
- Nagehan Alçı'dan, Kütahyalı'ya sert tepki
- TRT nasıl saklayacağını şaşırdı