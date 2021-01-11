Wushu ailesinin nikah şahidi Erdoğan çıktı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 13:37

TWF Asbaşkanı’nın 1994’te Fatma Akyüz’le evlendiği düğünde nikah şahitlerinden biri dönemin İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Erdoğan diğerinin ise Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan olduğu öğrenildi.

Federasyonun başında bulunan Akyüz ailesiyle ilgili pek çok skandal iddiası ortaya atılmıştı.

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün eşi Fatma Akyüz, hakem olarak görevlendirildiği Türkiye Tai Chi Şampiyonası’na veteran kadın kategorisinde katılan tek sporcu oldu ve şampiyon ilan edildi

Akyüz’ün kızı Elif Akyüz'ün aynı turnuvaya hem hakem hem de sporcu olarak katıldığı ve annesi ile kendisinin de dahil olduğu hakemlerin değerlendirmesiyle şampiyon olduğu iddiası bunlardan biriydi.

Turnuvaların düzenlendiği otellerde sporcuları ‘içki içiyorsun’ diyerek kovan TWF Asbaşkanı, iddialara göre, “Bizim amacımız spor değil cihat” ifadelerini kullanıyordu. Akyüz ayrıca 31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimler öncesi yaptığı bir konuşmada Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak şunları söylemişti: “Biz bu adamı mı (Binali Yıldırım) belediye başkanı yapacağız? Yoksa nereden geldiği belli olmayan adamı mı (Ekrem İmamoğlu) belediye başkanı yapacağız? Çalışmamız gerekiyor. Milleti uyandırmamız gerekiyor. Biz büyük bir camiayız. Bu seçimin kaderini siz wushucular değiştirebilirsiniz. Buna inanıyorum. 500 bin kişiye tesir edebileceğimiz bir gücümüz var. Allah’ın izniyle de buna inanıyorum.”

NİKAH ŞAHİTLERİ ERDOĞAN VE ERBAKAN

BirGün'den Eren Tutel'in haberine göre, AKP’ye yakınlığını gizlemeyen Akyüz’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tanışıklığı ise bir hayli eskiye dayanıyor. TWF Asbaşkanı’nın 1994’te Fatma Akyüz’le evlendiği düğünde nikah şahitlerinden biri dönemin İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Erdoğan diğeri ise Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan.

Akyüz'ün adı, Yeniden Refah Partisi’nin de kurucu listesinde yer alıyor.

SPORCULARI MAĞDUR ETTİ

Akyüzler'in mağdur ettiği sporculardan biri olan Oğuzhan Akgün şu açıklamaları yapmıştı:

"Gerçekten ben çok çalıştım. Okulumu bile doğru dürüst okuyamadım. Günde 5 saat antrenman yapıyordum. Ders çalışmaya çok vaktim kalmıyordu. Okula gittiğimde bazen sınıfta derste uyuduğum oluyordu. Annemle babamın tek bir amacı vardı. Benim Avrupa ve Dünya şampiyonasında dereceler elde etmem. Ama yaşadığımız haksızlıklar nedeniyle artık pes ettik ve yarışmalara katılmama kararı aldık. Çünkü bu haksızca yönetilen sistemde anladık ki çalışmalarımızın, başarımızın ya da emeğimizin bir önemi yok. Onlar kendi bildiklerine puan verip şampiyon yapıyorlar. Bizler de onların birinci olmasına yardımcı olan oyuncaklarız.”



