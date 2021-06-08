Federasyona, antrenör lisans ücreti tepkisi
TFF'nin açıkladığı 2021/22 sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretlerine tepki var.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretlerini duyurdu. Belirlenen rakamların bir hayli yüksek olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Başta belgesini yükseltmek isteyen antrenörler ve antrenör adayları olmak üzere futbolseverler, TFF'ye büyük tepki gösterdi.
2021/22 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu. Antrenör adayları ve belgesini yükseltmek isteyen teknik adamlar ise belirlenen ücretlerin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.
UEFA Pro Lisansın 100 bin TL, UEFA A Lisansın 35 bin TL, UEFA B Lisansın ise 25 bin TL olarak açıklanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Gönüllü lisasnı için ile TFF yüksek bir ücret belirledi. Antrenörler, TFF'yi eleştiri yağmuruna tuttu, belirlenen ücretlerin yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.
İlgili Haberler
- Kulüpler Birliği, Katarlı yayıncıyı TFF'ye şikayet etti
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Kripto para piyasasında tehlike çanları çalmaya başladı
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Türk milletini etkisi altına aldı
- Veyis Ateş, Habertürk'te akşam haberlerine çıkmadı
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi