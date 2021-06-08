Federasyona, antrenör lisans ücreti tepkisi

08 Haziran 2021 Salı, 09:29

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretlerini duyurdu. Belirlenen rakamların bir hayli yüksek olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Başta belgesini yükseltmek isteyen antrenörler ve antrenör adayları olmak üzere futbolseverler, TFF'ye büyük tepki gösterdi.

2021/22 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu. Antrenör adayları ve belgesini yükseltmek isteyen teknik adamlar ise belirlenen ücretlerin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.

UEFA Pro Lisansın 100 bin TL, UEFA A Lisansın 35 bin TL, UEFA B Lisansın ise 25 bin TL olarak açıklanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Gönüllü lisasnı için ile TFF yüksek bir ücret belirledi. Antrenörler, TFF'yi eleştiri yağmuruna tuttu, belirlenen ücretlerin yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.