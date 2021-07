Abdullah Gül'den mezun gençlere: Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:22

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de kendi adını taşıyan üniversitenin mezuniyet töreninde konuştu.

Gül, konuşmasında, üniversiteye atadığı rektör tercihi nedeniyle hem AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de YÖK'e teşekkür ederken, mezunlara "Ama sakın ha sakın, aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Üniversiteye yeni atanan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'la ilgili değerlendirmede bulunan Gül "Tabii ki rektörünüze yabancı değildiniz. Daha önce rektör yardımcısıydı. Bildiğiniz bir hocanız. Bu bakımdan sayın Cumhurbaşkanı'na ve YÖK'e teşekkür etmek istiyorum bu üniversitenin geleneğini, misyonunu ve vizyonunun devam etmesine destek vermiş oldular. Üniversitenin içinden ve geleneğini oluşturan birini tercih etmiş oldular" ifadelerini kullandı.

"MAKRO SEVİYEDE SIKINTILAR OLABİLİR"

Mezun olan öğrencilerle zaman zaman bir araya geldiğini belirten Gül, tavsiye verdiği öğrencilerle ilgili şunları kaydetti:

"İyi bir insan olun. Her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. Karakterli, düzgün, kişilikli, güvenilir ve emin insan olun. Her şeyin başı bu. Bunun dışındaki yollar sizi mutlu etmez. İkincisi, öğrenmeye devam edeceksiniz. Azimli olun. Karamsar olmayın. Umutlu olun ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Zaman zaman sıkıntılar olabilir. Bu problemler mikro seviyede ya da makro seviyede de olabilir. Bazen şahsınızda, bazen ülkeyle. Bütün bunlar olabilir. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Hele hele ülkenize muhakkak güvenin. Türkiye çok güzel bir ülke. Ülkenizi muhakkak çok sevin. Ülkenize borcunuz olduğunu bilin. Sosyal olun, networkünüz olsun. Ama sakın ha sakın, aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin. Muhakkak fikri hür, vicdanı hür gençler olun. Aklınızı her şeyde daima kullanın. Herkesle diyalog içinde olun, farklı düşünceden olan insanlarla, ırktan, dinden olan insanlarla."