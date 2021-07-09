Felç hastalarında belirtiler 10 yıl önce ortaya çıkıyor

09 Temmuz 2021 Cuma, 00:00

Yaklaşık 15 bin katılımcı üzerinde yapılan çalışma, Türkiye'de her 250 bin kişiyi etkileyen felç hastalığının önlenmesi için dönüm noktası olma niteliğini taşıyor. Bilim insanları, erken sinyallerin tespit edilmesinin hastaları felç riskinden koyabileceğini açıkladı.

Hollanda’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanlar felç geçirmeden on yıl öncesine kadar bir dizi belirti gösteriyor. Bu belirtiler arasında hızlı bir zihinsel ve bilişsel gerileme yer alıyor. Ayrıca hesap yapma ve yemek pişirme gibi günlük işlerini yerine getirme becerilerinde azalma yaşanıyor.

28 YIL BOYUNCA 14 BİN 712 KİŞİ İZLENDİ

NTV'nin aktardığına göre, Rotterdam'daki Erasmus MC Üniversitesi'nden araştırmacılar, 28 yıl boyunca gözlemlenen 14 bin 712 kişinin verilerini inceledi. Her biri, çalışmanın başlangıcında ve birkaç yılda bir, bazı zihinsel ve fiziksel testlere tabi tutuldu.

Testler, hafıza testleri, sözel akıcılık, yemek pişirme, temizlik ve mali durumlarını yönetme yeteneklerinin bir değerlendirmesini içeriyordu. Çalışma süresi boyunca, 1662 katılımcı ortalama 80 yaşında ilk kez felç geçirdi.

HANGİ GRUPLAR DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDA?

Sonuçlarda, felç geçirenler ile geçirmeyen arasında 10 yıl öncesine ilişkin büyük farklar olduğu görüldü. Temel ve ileri düzey günlük görevleri yerine getirme becerilerindeki farklılıklar, felçten iki ile üç yıl önce ortaya çıktı.

Bununla birlikte, kadınların, daha az akademik niteliklere sahip kişilerin ve alzheimer hastalığı ile ilişkili bir gene sahip olanların yüksek felç riski altında olduğu açıklandı.

Çalışmanın yazarlarından Alis Heshmatollah, "Bulgularımız, gelecekteki felç hastalarının akut olaydan 10 yıl öncesine kontrollerden sapmaya başladığını gösterdi, bu da bilişsel ve fonksiyonel gerileme yaşayan bireylerin daha yüksek inme riski altında olduğunu ve olası felç adayları olduğunu gösteriyor” dedi.

TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ FELÇ OLUYOR

Her yıl Türkiye’de 250 binin üzerinde kişi felç geçiriyor ve toplam 2 milyonun üzerinde inme hastası bulunuyor. Önlem alınmadığı takdirde kişide hayati risk ve kalıcı sakatlıklara yol açan felç, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve düzenli sağlık kontrolleri ile önlenebiliyor.

Bulguların beyinde yıllar öncesinden zararlı fiziksel değişikliklerin meydana geldiğini gösterdiğini söyleyen Dr Heshmatullah, ''Felç öncesi biliş ve günlük işlevsellikteki hızlanan düşüş, gelecekte felç geçirecek bireylerin, akut olaydan yıllar önce, serebral küçük damar hastalığı, nörodejenerasyon ve iltihaplanma gibi intraserebral hasar birikmesinden muzdarip olduğunu gösteriyor'' şeklinde konuştu.