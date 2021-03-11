Feminist Gece Yürüyüşü'nden dolayı gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

11 Mart 2021 Perşembe, 19:35

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda yapılan "Feminist Gece Yürüyüşü"nün ardından 18 kadın hakkında attıkları slogan nedeniyle, "Cumhurbaşkanına Hakaret" gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Ev baskınları ile gözaltına alınan 18 kadın yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

GÖZALTINDAKİ KADINLAR SERBEST

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, sosya medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alınan kadınların serbest bırakıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Gözaltındaki 18 kadından yaşı küçük olan bir kadın ayda bir imza kontrolü tedbiri ile serbest bırakıldı. 4 kadın imza ve yurt dışı çıkış yasağı, diğer kadınlar yalnızca yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi" denildi.