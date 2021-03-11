Feminist Gece Yürüyüşü'nden dolayı gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı
İstabul Beyoğlu'nda 8 Mart'ta düzenlenen "Feminist Gece Yürüyüşü" sırasında attıkları sloganlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan 18 kişi, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kadınlardan 14'ü yurt dışı çıkış yasağıyla, 4'ü ise imza adli kontrolü ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda yapılan "Feminist Gece Yürüyüşü"nün ardından 18 kadın hakkında attıkları slogan nedeniyle, "Cumhurbaşkanına Hakaret" gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Ev baskınları ile gözaltına alınan 18 kadın yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.
GÖZALTINDAKİ KADINLAR SERBEST
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, sosya medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alınan kadınların serbest bırakıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Gözaltındaki 18 kadından yaşı küçük olan bir kadın ayda bir imza kontrolü tedbiri ile serbest bırakıldı. 4 kadın imza ve yurt dışı çıkış yasağı, diğer kadınlar yalnızca yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi" denildi.
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