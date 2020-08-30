Fener Alayı’na valilik izin vermedi

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

CHP Samsun İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bu akşam Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştireceği Fener Alayı etkinliği için Samsun Valiliği’ne yazılı talep dilekçesi yazdı.

Valilik, İl Başkanlığı’na koronavirüs tedbirlerine gerekçe göstererek Fener Alayı’nın uygun görülmediğini belirten yazı gönderdi.

Bunun üzerine CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, 17 ilçe başkanı ile basın toplantısı düzenleyerek tepki açıklaması yaptı.

HEPİMİZİN ZAFERİ

CHP İl Başkanı Türkel, “Buradan Samsun kamuoyuna milli bayramlarımızı bilerek ve isteyerek unutturmak isteyen zihniyete sesleniyoruz. Malazgirt Zaferi de 30 Ağustos da, 19 Mayıs, 23 Nisan da 29 Ekim de hepimizindir. Malazgirt Zaferi kutlamalarında bu ülkede pandemi yok muydu? Bu milletin bayramları sadece AK Parti zihniyetinin belirlediği bayramlar mıdır? 30 Ağustos’u engelleyenler Kızıl Elma belgeseli çekip, Mustafa Kemal’i yok sayan zihniyettir. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun il ve ilçe örgütleri olarak İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Samsun Valiliği’nin genelgesini şiddetle kınıyor, tüm halkımıza evlerinde, sokaklarında ellerinde Türk bayraklarımızla gezmeye davet ediyoruz” dedi.