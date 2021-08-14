Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oyacağı maç öncesinde gerçekleştirdiği son idmanda yeni transfer Min-Jae Kim de yer aldı.

AA
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:43
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı. İlk bölümde takımla çalışan Kim, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalar eşliğinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket edecek.



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