Min-Jae Kim, Fenerbaphçe'de teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:29

Fenerbahçe'nin Pekin Guoan takımından 4 yıllığına renklerine kattığı savunma oyuncusu Min-Jae Kim, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.

Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Min-Jae Kim’i, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular karşıladı. Tüm teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Kim, teknik direktör Pereira ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.



