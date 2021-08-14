Min-Jae Kim, Fenerbaphçe'de teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı

Pereira ve futbolcular Min-Jae Kim'i Samandıra tesislerinde karşıladı.

DHA
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:29
Min-Jae Kim, Fenerbaphçe'de teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
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Fenerbahçe'nin Pekin Guoan takımından 4 yıllığına renklerine kattığı savunma oyuncusu Min-Jae Kim, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.
Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Min-Jae Kim’i, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular karşıladı. Tüm teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Kim, teknik direktör Pereira ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.


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