Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şike kumpası davası ile ilgili açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike kumpası davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike kumpası davasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Koç, cümlelerine "Her zaman başımız dik, alnımız açık." diyerek başladı.
"FENERBAHÇE'YE YAŞATILANLAR HİÇBİR HUKUKİ SONUÇLA ÖLÇÜLEMEZ"
Koç, "Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum, tarihi bir gün. Keşke bugünleri yaşamasaydık. Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada, çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Hukuken henüz bitmedi. Hukuki sonuçlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'ye yaşatılanlar, Fenerbahçe'nin ve milyonlarca taraftarının yaşadıkları, hiçbir hukuki sonuçla ölçülemez. Kurguladıkları, iğrenç emellerine hizmet etmek için, bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için, aldıkları güçle bu ülkenin kılcal damarlarına sirayet ederek ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, "Allah, bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin. Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak istedikleri her şeyi yapacak hale gelmeleri... Nasıl müsaade edildiyse, bundan yeterince ders alınması lazım. Bu dersler alındı mı emin değilim. Bunların hiçbir zaman yaşanmaması için, çocuklarımızın ve torunlarımızın bunları yaşamaması için, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu dersleri almamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.
Video Haberler
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
- Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı
- Engerek yılanlarının dansı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi
- MHP'liler destek verince, AKP'liler salonu terk etti
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Peker'in ifadesi ortaya çıktı
- Peker'den 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim?
- Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusu
- Lübnan'dan dolar kararı
- Belediye meclisinde 'Erdoğan fotoğrafı' krizi
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- Gurbetçilerin banka hesapları bildirilmeye başlandı