Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şike kumpası davası ile ilgili açıklamalarda bulundu

04 Haziran 2021 Cuma, 12:21

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike kumpası davasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koç, cümlelerine "Her zaman başımız dik, alnımız açık." diyerek başladı.

"FENERBAHÇE'YE YAŞATILANLAR HİÇBİR HUKUKİ SONUÇLA ÖLÇÜLEMEZ"

Koç, "Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum, tarihi bir gün. Keşke bugünleri yaşamasaydık. Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada, çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Hukuken henüz bitmedi. Hukuki sonuçlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'ye yaşatılanlar, Fenerbahçe'nin ve milyonlarca taraftarının yaşadıkları, hiçbir hukuki sonuçla ölçülemez. Kurguladıkları, iğrenç emellerine hizmet etmek için, bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için, aldıkları güçle bu ülkenin kılcal damarlarına sirayet ederek ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Allah, bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin. Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak istedikleri her şeyi yapacak hale gelmeleri... Nasıl müsaade edildiyse, bundan yeterince ders alınması lazım. Bu dersler alındı mı emin değilim. Bunların hiçbir zaman yaşanmaması için, çocuklarımızın ve torunlarımızın bunları yaşamaması için, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu dersleri almamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.







