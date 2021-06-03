Lukas Podolski, Antalyasporlu yöneticilere tepki gösterdi!

03 Haziran 2021 Perşembe, 21:04

Fraport TAV Antalyaspor, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcusu Lukas Podolski ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Lukas Podolski, paylaşımında kırmızı-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Antalyasporlu yöneticilerin kendini arayıp teşekkür etmediğinin altını çizerek “Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de, kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık.” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcünün sosyal medya paylaşımı şöyle:







