Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda son kararı vermedi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Fenerbahçe’de yeni sezonda takımın başında kim olacak? Erol Bulut’un görevden alınmasının ardından yerine geçen Emre Belözoğlu’nun devam edip etmeyeceğine başkan Ali Koç karar verecek. Daha önce gündemde olan ancak Avrupa Şampiyonası nedeniyle görüşmeleri erteleyen Joachim Löw’ün Almanya Milli Takımı’nın başından ayrılacak olması ve yerine geçecek ismin şekillenmesi deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe’ye gelmesini güçlendirmiş gözüküyor. Almanya Federasyonu dün yaptığı yazılı açıklamayla Löw’ün yerine geçecek ismin Hansi Flick olduğunu duyurdu. Buna göre başarılı teknik adam EURO 2020 sonrası takımın başına geçecek. Sözleşme süresi 3 yıl olacak.

10 numara Mesut’un - Mesut Özil yeni sezonda 10 numaralı formasına kavuşuyor. Arsenal’de de aynı numarayı giyen ve Fenerbahçe’ye geldikten sonra 10 numara Samatta’da olduğu için memleketi Zonguldak’ın plakası olan 67’yi alan 32 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesi gönderilmesi beklenen Tanzanyalı forvetten klasikleşen numarasını alması bekleniyor.