Fenerbahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldız için İzmir'de

Türkiye’de futbolcu yetişme yeri olan nitelendirilen Altınordu kulübü her zamanki gibi kendi akademisinden, kendi yıldızını yarattı. Altınordu’nun altyapısından yetişen 18 yaşındaki Enis Destan, geleceği kadar parlak bir sezon geçirdi. Enis, Altınordu’nun altyapısından çıkan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in yanı sıra ikinci sezonunda değil, A takıma yükseldiği ilk sezonunda bunu başardı.

Kaynak: Ajansspor