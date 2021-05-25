Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu’nun genç yıldızları Enis Destan ve Burak İnce var.
Fenerbahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldız için İzmir'de
Fenerbahçe Altınordu’nun genç yıldızları Enis Destan ve Burak İnce'yi istedi.
Sarı lacivertliler ile İzmir kulübü arasındaki ilk resmi temas sağlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un arasının iyi olduğu Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ı arayarak oyuncuların transferini gerçekleştirmek için görüştüğü öğrenildi. Altınordu Enis Destan transferi için 3 milyon Avro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istiyor.
Enis Destan’ın kariyerine Avrupa’da devam etmeyi hedeflediği öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcuya Bundesliga’dan RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Fransa’dan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in takımı Lille de talip.
TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Samsunspor’a 60 metreden gol atarak takımına final kapısını açan Enis Destan’ın bu karşılaşma sonrasında taliplerinin daha da arttığı bildirildi.
Türkiye’de futbolcu yetişme yeri olan nitelendirilen Altınordu kulübü her zamanki gibi kendi akademisinden, kendi yıldızını yarattı. Altınordu’nun altyapısından yetişen 18 yaşındaki Enis Destan, geleceği kadar parlak bir sezon geçirdi. Enis, Altınordu’nun altyapısından çıkan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in yanı sıra ikinci sezonunda değil, A takıma yükseldiği ilk sezonunda bunu başardı.
Kaynak: Ajansspor
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