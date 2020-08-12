Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çok konuşulacak cevap!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:07

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakibi Galatasaray ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yanıt veren Ali Koç, "Türk futbolu kadar kötüyken kıblesi olmak istemem" dedi.

Ali Koç şöyle konuştu:

Mert Hakan ile ilgili ifadeleri bir miktar üzülerek takip ettik. Aslını astarını söylemek durumundayım. Mukavelesi olan oyuncu ile, arkadan dolaşıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak, etik değildir.

Mert Hakan bize Kasım ayında önerildi. Sonra anlaşma sağlanmış bir takımla. İki takım arasındaki önemli bir maçtan 2 hafta önce olduğu varsayılırsa, bu da enteresan.

Biz Mert Hakan ile Mart ayından sonra ilk teması yaptık. Çocuk, 10 Haziran'a kadar sözüm var dedi. 10 Haziran'dan sonra ne olması gerekiyorsa, o oldu. Böyle karakterli bir oyuncuyu transfer ettiğimiz için son derece mutluyuz.

Anladığım kadarıyla Galatasaray'da Vedat Muric'ten sonra Mert Hakan da sıkıntı yarattı.

Bu kadar kötü durumda olan Türk futbolunun kıblesi olmak, pek övünülecek bir şey değil."

Ali Koç, limit artırımı ya da harcama limitinde sapma konusunda bir bilgisi olmadığını da söyledi ve" Kulüpler Birliği olarak son dönemde sık sık toplanıyoruz. Zaman zaman aynı noktada, zaman zaman farklı görüşlerde olabiliyoruz. Ben bunu son derece sağlıklı buluyorum. Harcama limitleri ne olur, ne olmaz zaman gösterecek" dedi.

HAZİNE GARANTİLİ İHALE ALSAM!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, yapılandırmayı imzalardım, kendi şirketlerimde imzalıyorum" lafına da gönderme yapan Ali Koç, "Ben de kendi şirketimde hazine garantili ihaleye girsem ben de imzalarım, bizim hesabımıza uymuyor. Kulüpler farklı yapılar. Her kulübün mali yapısı farklıdır. Kulüplere el konmayacaksa, ki sanmıyorum, bu yapılandırma yeniden ele alınmalı" diye konuştu.

Ali Koç TFF Başkanının, "Ben olsam imzalardım" sözünü medyaya da sızdırdığını ifade etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray Türk futbolunun kıblesi" demişti.