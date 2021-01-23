Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan açıklaması

23 Ocak 2021 Cumartesi, 18:15

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Ali Koç'un açıklamalarından bazı kısımlar şu şekilde:

''Oğulcan Çağlayan konusu tüm takımları ilgilendiriyor''

''Oğulcan Çağlayan'la ilgili görüşümü belirtmiştim. Bu bizi ve tüm takımları etkileyen bir husustur. Transfer yapılırken geleneklerin yerine getirilmesini pek çok kulüp istiyor. Sadece biz biraz daha dillendiriyoruz. Henüz net bir ceza verilmedi ama bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuda rahatsızlığımızı dile getirdik.''

''Erol hocamızı görevden almak gibi bir eğilimimiz olmadı''

''Biz hocamızın hep arkasında durduk. Sosyal medya önemli ancak iyi okunması gereken bir mecra. Biz alacağımız kararları sosyal medyaya göre kurgulamıyoruz. En küçük bir tökezlemede sistematik bir şekilde üstümüze gelen gruplar var. Bir de samimi olarak bizimle görüşlerini paylaşanlar var. Erol hocamızı görevden almak gibi bir eğilimimiz hiç olmadı. İnşallah hep beraber sezon sonunda muvaffak oluruz.''

''Aziz Yıldırım'dan yanıt alamadık''

''Aziz Yıldırım ile hiç sıkıntımız yok. Kendisiyle iletişim kurmaya çalıştık ama yanıt alamadık. Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için koşturuyorsak buluşmak bu kadar zor olmamalı.''

''Finansal problemler henüz çözülmedi''

''Finansal problemlerimiz henüz çözülmedi. Gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Gidecek çok yolumuz var ama doğru adımları attığımız bir gerçektir. Umarım bu adımların sonuçlarını camiamız gelecekte görür.''

''Elektronik genel kurul için çalışmalar yaptık''

''2018'in Haziran ayında burada bir seçim yaptık. 22-23 bin kişinin üzerinde insan sahaya girip çıktı. Sonrasında sahayı toparlamak zaman aldı. Bundan sonra yoğun bir genel kurulu stadyumda yapmayı düşünmüyoruz. Bu bağlamda çalışmalar yaptık. Bir de Covid-19 gelince biliyorsunuz genel kurullar yapılamıyor. Galatasaray seçim yapmak istedi, izin alamadı. Aşı hayatımıza giriyor ama şartlar ne kadar değişecek bilmiyoruz. Seçim zamanı geldiğinde normalleşmeye ulaşacak mıyız, belli değil. Biz elektronik genel kurul yapılması için çalışmalar yaptık. Bu istendiği takdirde Haziran ayına yetişebilir. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak bu tür derneklerin artık elektronik genel kurula geçmesi gerekiyor. Bu çağın imkanları bunu mümkün kılmak için çok uygun. Biz gerekli başvuruları yaptık, top artık devletimizde. Bu formata geçmek mümkün.''