Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan "teknik direktör" açıklaması

26 Haziran 2021 Cumartesi, 18:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tek aday olduğu başkanlık seçimi için oy kullanmaya geldiği sırada, kendisine teknik direktör ile alakalı sorulan soruyu yanıtladı.

Sansürsüz Futbol YouTube kanalının yayınına yansıyan görüntülerde Koç, muhabirin "Taraftarlar şunu merak ediyorlar, ilk icraatiniz. 'Teknik direktör konusu ne zaman açıklanır, çok heyecanlıyız' dediler" sorusuna "Birkaç gün içinde açıklanır, rahat olun" şeklinde cevap verdi.