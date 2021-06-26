Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan "teknik direktör" açıklaması
Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminde oy kullanmaya gelen başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpteki teknik direktör belirsizliğine dair açıklamada bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tek aday olduğu başkanlık seçimi için oy kullanmaya geldiği sırada, kendisine teknik direktör ile alakalı sorulan soruyu yanıtladı.
Sansürsüz Futbol YouTube kanalının yayınına yansıyan görüntülerde Koç, muhabirin "Taraftarlar şunu merak ediyorlar, ilk icraatiniz. 'Teknik direktör konusu ne zaman açıklanır, çok heyecanlıyız' dediler" sorusuna "Birkaç gün içinde açıklanır, rahat olun" şeklinde cevap verdi.
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