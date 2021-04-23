Fenerbahçe basketbolda hakem kurbanı!
Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Rus CSKA Moskova'ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü.
Turkish Airlines EuroLeague play-off ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda CSKA Moskova’ya 78-67 yenilerek seride 2-0 geriye düştü.
Maçta hakemler CSKA'nın sert oyununa göz yumdu. Hakemler çaldıkları faullerle de skoru etkiledi.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez xx, Milan Nedovic xx, Uros Nikolic xx
CSKA Moskova: Tornike Shengelia xx 11, Daniel Hackett xxx 14, Daniel xx 10, Will Clyburn xx 9, Gabriel Lundberg xx 9, Janis Strelnieks xx 8, Ivan Ukhov xx 6, Michael Eric xx 5, Johannes Voigtmann x 3, Semen Antonov x 3, Darrun Hilliard x
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Fenerbahçe: Marko Guduric xxx 27, Danilo Barthel xx 9, Nando De Colo xx 9, Dyshawn Pierre xx 8, Lorenzo Brown xx 6, Tarık Biberovic xx 6, Melih Mahmutoğlu x 2, Kyle O’Quinn x, Kenan Sipahi x
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 23-25 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 50-42 (CSKA Moskova)
3. Periyot: 60-55 (CSKA Moskova)
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