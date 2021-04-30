Milli takımımızın EuroBasket 2022'deki maç programı belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 1-18 Eylül 2022'de düzenlenecek olan FIBA Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı grup maçlarının takvimi belli oldu.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi belirlendi. Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya’nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada ay-yıldızlıların grup maçları takvimi FIBA tarafından açıklandı.
A Grubu’nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022'de Rusya ile karşılaşacak. Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşecek ve Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül 2022'de son 16 turu mücadelesi verecek.
Milli takımın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapacağı grup maçlarının tarihleri şöyle:
1 Eylül 2022: Türkiye - Rusya
3 Eylül 2022: Türkiye - Bulgaristan
4 Eylül 2022: Türkiye - Gürcistan
6 Eylül 2022: Türkiye - Belçika
7 Eylül 2022: Türkiye - İspanya
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