Fenerbahçe Beko, Beşiktaş ile anlaşmadan Şehmus Hazer ile görüştü

06 Temmuz 2021 Salı, 07:17

ING Basketbol Süper Ligi’nde play-off’ta yarı finale kadar yükselen Beşiktaş Icrypex’te başarılı performansıyla dikkat çeken Şehmus Hazer ile Fenerbahçe Beko yöneticisi Sertaç Komsuoğlu’nun lüks bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafları basına yansıdı.

Fenerbahçe Beko'nun Şehmus Hazer'e olan ilgisi uzun zamandır devam ederken oyuncu için 700 bin dolarlık teklife Beşiktaş cephesi olumsuz yanıt vermişti. Genç oyuncunun transferinde henüz anlaşma sağlanamamışken, Fenerbahçe tarafı ile Hazer'in görüşme gerçekleştirmesi iki takım arasında krize neden oldu.

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol, Şehmus Hazer'in Fenerbahçe Beko yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ile bir araya gelmesinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Şenol, "Basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." ifadelerini kullandı.

BANDIRMA'DAN BEŞİKTAŞ'A

Eski adıyla Banvit Spor Kulübü'nün sponsor problemi nedeniyle el değiştirmesi ile adı Teksüt Bandırma olarak değişen kulüp; gelir problemleri nedeniyle kapanmanın eşiğine gelmişti. Beşiktaş Icrypex o dönem uygulanması zor bir şey yaparak, bir iki veteran oyuncusu dışında tüm takımı ligdeki genç ve gelecek vadeden oyunculardan oluşturdu. Ligin en parlak altyapılarından olan Teksüt Bandırma ile varılan anlaşma kapsamında takımdaki birçok genç Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Şehmus Hazer de bu isimlerden biriydi. Oyuncuların hepsinin menajerliğini yapan isim, Emrullah Atilla, Bandırma'daki oyuncuları Beşiktaş'a getirirken başkan Ahmet Nur Çebi ile "iyi teklifler gelmesi halinde önlerini kapatmamak" şartıyla anlaştı. Emrullah Atilla, oyuncusunun Fenerbahçe Beko'ya transferini isterken Beşiktaş yönetiminin buna karşı çıktığını, oyuncunun önünü kapadığını düşünüyor. Bu durum sonucunda Komsuoğlu'nun oyuncu ile görüşme gerçekleştirmesi, kulüpler ve menajer Emrullah Atilla arasında bir krize sebep oldu.

Şehmus Hazer-Sertaç Komsuoğlu görüşmesi medyaya sızarken, bu görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberinin olmadığı iddia edilmişti.