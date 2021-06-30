Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko Jarell Eddie ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz sezon forma giymişti.
Teşekkürler Jarell Eddie— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 30, 2021
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