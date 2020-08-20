Fenerbahçe bir Trabzonsporlu'nun daha peşinde: Nwakaeme!
Sarı - lacivertliler, Trabzonspor'un yıldızlarından Anthony Nwakaeme ile de temasa geçti
Transferdeki limit sıkıntısına rağmen üst üste yıldızları açıklayarak renklerine bağlayan Fenerbahçe durdurak bilmiyor!
Sarı - lacivertliler, Trabzonspor'un yıldızlarından Anthony Nwakaeme ile de temasa geçti.
BELÖZOĞLU, NWAKAEME'NİN MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu, sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Nwakaeme'nin menajeriyle görüştü.
Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" oldu.
Nwkaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon Euro olduğu kaydediliyor. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncu bu bedeli kendisi de ödeyerek kulüpten ayrılabilir.
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