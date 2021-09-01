Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdığını açıkladı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 20:09

Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile Diego Perotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde :

Bilgilendirme



Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır.



Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/iPbUnhyV4x — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021



