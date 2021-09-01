Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdığını açıkladı
Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile Diego Perotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile Diego Perotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde :
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021
Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır.
Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/iPbUnhyV4x
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