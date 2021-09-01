Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile Diego Perotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 20:09
Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdığını açıkladı
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Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile Diego Perotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde :

 



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