Fenerbahce diye getirdiler Rize’de kaldı

24 Mayıs 2020 Pazar, 15:20

Arsenal altyapısında yetişen ve 2010'da Juventus'a kiralanan Çaykur Rizespor'un eski savunma oyuncusu Armand Traore, Türkiye günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Senegal asıllı futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olma vaadeiyle kandırıldığını iddia etti.





2018’de Çaykur Rizespor’a transfer olduğunda ses getiren Armand Traore, Fransa basınına verdiği bir röportajda Türkiye’de yaşadıklarına dair çarpıcı detaylar verdi. Karadeniz ekibinde yaşadıkları için “Yaptıkları beni paramparça etti” diyen Traore, Fenerbahçe’ye transfer olma vaadiyle kandırıldığını söyledi.

2007 yılında altyapısında yetiştiği Arsenal formasıyla profesyonel olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Portsmouth, Juventus, QPR, Cardiff gbi kulüplerde forma giydi. Fransa basınına konuşan ve 2018’de Rizespor’a transferiyle ilgili açıklamalar yapan Traore, “İngiltere’den sonra Rizespor’a imza attım. Onlar bana bir hayal sattı, bana 1 sezon sonra, takıma iyi katkı verirsem, Fenerbahçe’ye gidebileceğimi söylediler. Kandırıldım” ifadelerini kullandı.