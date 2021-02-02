Fenerbahçe dünya rekoru kırdı

02 Şubat 2021 Salı, 07:54

Fenerbahçe, sosyal medyada liderliğe oturdu. Sarı lacivertli kulübün Twitter sayfası, Ocak ayı Dünya sıralamasında etkileşim oranına göre ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe Ocak ayında 25.3 milyon etkileşim alarak, bu alanda bir rekora imza attı.

Daha önce 2020 Eylül ayında Barcelona 14 milyon ve 2019 Haziran ayında da Liverpool 13.6 milyon etkileşim alarak bu alanda rekor kırmıştı.

MESUT ÖZİL ETKİSİ

Geçtiğimiz hafta ise Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği paylaşım olan "Gel gündüzle gece olalım" tweeti, Türk spor tarihinin en çok etkileşimi alan paylaşım olmuştu.

Kaynak: Ajansspor