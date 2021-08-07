Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya'yı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:15
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı
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Fenerbahçe, TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda futbol A takımımızın kadrosuna aday olmak üzere futbol akademimize katılmıştır.

Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği Kulübüne katıldı. Emir Ortakaya'ya çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz." ifadeleri yer aldı.



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