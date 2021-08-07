Fenerbahçe'de Miha Zajc, açıklamalarda bulundu

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:48

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, basın toplantısında soruları cevapladı.

27 yaşındaki futbolcu, pozitif duygulara sahip olduğunu kaydetti:

"Yeni sezon kampında iyi çalışıyoruz. Çok fazla hazırlık maçı yaptık. Lig ve Avrupa maçları için pozitif duygulara sahibim. Geçen sezon benim açımdan önemliydi, iyi geçti. Çok fazla maça çıktım ve bu da bana özgüven verdi. Şimdi yeni bir hocamız var. Merkezde oynayınca kendimi daha iyi hissediyorum. Mutluyum, gelecek için iyi çalışıyorum. Formda olduğumu hissediyorum."

"GEÇMİŞİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, takımda şans bulamadığı günlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişle alakalı çok konuşmak istemiyorum. O dönem zorlu bir periyottu, süre alamıyordum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Ben formayı hak etmek gerektiğine inanıyorum. İtalya'da elde etmiş olduğum tecrübe de gelişimime yardım etti. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Futbolda her şey olabilir ama ben buraya odaklandım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Fenerbahçe'de elde etmek istediklerimi başarmak istiyorum."

"YÜZDE YÜZ DEĞİLİZ AMA İYİ GİDİYORUZ"

Zajc, yeni sistemlerine adapte olmak istediklerini söyledi:

"Yeni bir sistemimiz var, adapte olmak istiyoruz. Yüzde yüz değiliz ama şu an bence iyi gidiyoruz. Yoğun idmanlardan dolayı yorgunluk olması da normal. Saha içinde hatalar yapabiliyoruz, bence potansiyelli bir takımız. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Kadroda fazla sayıda iyi oyuncu olması, rekabeti de arttıracaktır."