Fenerbahçe eski 10 numarasını gündemine aldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin eski 10 numarası menajerler aracılığıyla önerildi.
Sezonu yedinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim maddi koşulları da göz önünde bulunduruyor. FFP anlaşması gereği “sattığın kadar alabilirsin” kuralına takılan Fenerbahçe, transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. Bu doğrultuda Sivasspor’dan Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş’tan da Gökhan Gönül ile söz kesen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Fenerbahçe’de 1 sezon forma giydikten sonra Suudi Arabistan’ın Al-Nasr takımına transfer olan Giuliano Victor de Paula maaş ödemesinde sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Sözleşme fesih işlemleri süren yıldız oyuncunun menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği öğrenildi.
FENERBAHÇE İHTARNAME GÖNDERMİŞTİ
Al Nasr’a 10,5 milyon avro karşılığında transfer olan Brezilyalı oyuncunun, transfer ücretinin ödenmesinde sorun yaşayan Suudi Arabistan kulübüne geçtiğimiz haziran ayında Fenerbahçe ihtarname göndermişti. Al-Nasr kulübü’nün Fenerbahçe’ye Giuliano transferinden 6,2 milyon avro daha borcu var. Al-Nasr kulübünden 5 aydır maaşını alamayan Giuliano ise kulübü FIFA’ya şikayet etmişti.
Yıldız futbolcunun yeniden Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, sarı lacivertli yönetimin de eski 10 numarayı yeniden takımda görmek istediği kaydedildi.
Giuliano bu sezon forma giydiği 27 maçta 10 gol 7 asistlik performansla takımına katkı sağladı.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı: Kadın makiniste saldırı anı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'dostum dostum' yorumu
- AKP Kadın Kolları'ndan dikkat çeken toplu istifa
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması