Fenerbahçe eski 10 numarasını gündemine aldı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:47

Sezonu yedinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim maddi koşulları da göz önünde bulunduruyor. FFP anlaşması gereği “sattığın kadar alabilirsin” kuralına takılan Fenerbahçe, transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. Bu doğrultuda Sivasspor’dan Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş’tan da Gökhan Gönül ile söz kesen sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe’de 1 sezon forma giydikten sonra Suudi Arabistan’ın Al-Nasr takımına transfer olan Giuliano Victor de Paula maaş ödemesinde sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Sözleşme fesih işlemleri süren yıldız oyuncunun menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE İHTARNAME GÖNDERMİŞTİ

Al Nasr’a 10,5 milyon avro karşılığında transfer olan Brezilyalı oyuncunun, transfer ücretinin ödenmesinde sorun yaşayan Suudi Arabistan kulübüne geçtiğimiz haziran ayında Fenerbahçe ihtarname göndermişti. Al-Nasr kulübü’nün Fenerbahçe’ye Giuliano transferinden 6,2 milyon avro daha borcu var. Al-Nasr kulübünden 5 aydır maaşını alamayan Giuliano ise kulübü FIFA’ya şikayet etmişti.

Yıldız futbolcunun yeniden Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, sarı lacivertli yönetimin de eski 10 numarayı yeniden takımda görmek istediği kaydedildi.

Giuliano bu sezon forma giydiği 27 maçta 10 gol 7 asistlik performansla takımına katkı sağladı.