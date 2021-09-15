Fenerbahçe Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı, Pelkas geri döndü

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:25

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek takım kadrosunu sosyal medya hesabından açıkladı. Sezon başından beri forma giymeyen Pelkas ve idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemen Ferdi Kadıoğlu kadroda yer alırken, Sivasspor maçında sakatlanan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Jose Sosa, Nazım Sangare de yokken Miha Zajc da yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.



Listede yer alan isimler şu şekilde:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih, Arda Güler, Mesut Özil, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Berisha.

Fenerbahçe kulübünün yaptığı paylaşım şu şekilde: