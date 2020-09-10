Fenerbahçe futbolda ihracat şampiyonu!

10 Eylül 2020 Perşembe, 08:44

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Türk futbolunun kurtuluşu oyuncu satışında… Fenerbahçe de bu fikri savunanların örnek gösterdiği kulüplerden biri olma yolunda. Vedat Muric'in 18 milyon avro artı 2 milyon Avro'luk bonuslar karşılığında Lazio'ya satılması beklenirken sarı-lacivertliler, hem ‘yetiştirici kulüp' olma yolunda adımlar atıyor hem de oyuncu satışından ciddi paraları kasasına koyuyor. Son iki yılda önemli işler yapıldı.

ELJIF 120 KATINA SATILDI

180 bin Euro'ya alınan Eljif Elmas 16 milyon Avro artı bonuslara Napoli'ye satıldı. 3.5 milyon Avro'ya gelen Vedat Muric'ten de hatırı sayılır bir kâr edilecek. Ucuza alıp yüksek fiyata satma modelini yerleştiren sarı-lacivertliler, Avrupa'daki örnek kulüpler arasına girmek istiyor. Ali Koç başkanken satılan Josef, Giuliano ve Fernandao'dan da kulübe önemli gelir sağlandı; son üç yılda kasaya 60 milyon Avro girdi.

ZAJC SIRADA

FENERBAHÇE, Genoa ile Miha Zajc'ın transferi konusunda temaslarını sürdürüyor. 3 milyon Avro karşılığında bu oyuncu İtalyan ekibinin yolunu tutacak. Sloven yıldız, Genoa ile 4 yıllık imza atacak.

Kaynak: Sözcü-İrfan Yirmibeş



