Fenerbahçe Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 21 yıl sonra yenildi

STAT: Ülker

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

FENERBAHÇE: Altay - Gökhan (Dk.44 Nazım), Serdar, Szalai, Novak (Dk.57 İrfan Can), Gustavo, Sosa, Mert Hakan (Dk.46 Cisse), Osayi-Samuel (Dk.76 Ferdi), Pelkas, Thiam (Dk.57 Samatta)

GENÇLERBİRİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat (Lucas Mugni), Candeias (Dk.79 Sefa), Ayite (Dk.84 Spiridonovic), Sandro

GOLLER: Dk.35 Novak (Fenerbahçe) - Dk.39 Serdar Aziz (k.k), Dk.63 Ayite (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Serdar (Fenerbahçe) - Candeias, Murat, Nordfeldt, Sandro, Ömürcan (Gençlerbirliği)



Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

11’inci dakikada Gustavo’nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel’in vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15’inci dakikada Sosa’nın ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Novak’ın kafa ile indirdiği top Serdar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı gitti.

35’inci dakikada Sosa’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Novak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

39’uncu dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Halil İbrahim’in soldan ortasında ön direkte yer alan Serdar Aziz’in ters vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

49’uncu dakikada Nazım’ın ortasında topla buluşan Sosa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Nordfeldt hakim oldu.

61’inci dakikada Sosa'nın ara pasında topla buluşarak ceza sahası içi sağ çaprazına sarkan Samatta’nın yerden vuruşunda Arda Kızıldağ meşin yuvarlağı Cisse'den önce son anda kornere çeldi.

63’üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan Candeias’ın ortasında arka direkte topla buluşan Ayite’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.

83’üncü dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Sosa’nın vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

84’üncü dakikada Nazım Sangare'nin yerden pasında altıpasta topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85’inci dakikada Sefa’nın sağdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mugni'nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

90+3’üncü dakikada Pelkas’ın ortasında savunmadan seken topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

Mücadele 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.