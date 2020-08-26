Fenerbahçe golcü Valencia'yı getirdi
Golcü Enner Valencia, Fenerbahçe iles anlaşmak üzere İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrolünden sonra imza attıracağı hücum oyuncusu Enner Valencia, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Enner Valencia, İstanbul’da. Ekvadorlu oyuncunun sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmazsa sözleşme imzalanacak.
Kariyerinde West Ham United ve Everton gibi takımlarda forma giyen, Premier Lig'de oynadığı 75 maçta 11 gol atıp 8 asist yapan golcü oyuncuyu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un ısrarla istediği biliniyordu.
2017'den beri Tigres'te forma giyen Valencia, Meksika'daki ilk sezonunda oynadığı 42 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Valencia, 2018-19 sezonunu ise 47 maçta 15 gol 5 asistle tamamladı.
Geçen sezon ise başarısız bir istatistik ortaya koyan deneyimli golcü, oynadığı 29 maçta sadece 2 gol attı ve 5 asist yapabildi.
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