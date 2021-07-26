Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:23
Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Ankara'daki İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan maçın başlama saati 17:30. Karşılaşma, Fenerbahçe YouTube Katıl kanalından ücretli aboneler için canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Mbwana Samatta, 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin 49. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin ilk 11'i şu şekilde: Ramazan, Ömürcan, Arda, Mert, Kerem Can, Tshibola, Dmytro, Lualua, Rahmetullah, Belyaev, Sandro Lima.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise şu şekilde: Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Samatta.

Fenerbahçe, ilk iki hazırlık maçında Romen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etmişti.


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