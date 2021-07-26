Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Ankara'daki İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan maçın başlama saati 17:30. Karşılaşma, Fenerbahçe YouTube Katıl kanalından ücretli aboneler için canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Mbwana Samatta, 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin 49. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin ilk 11'i şu şekilde: Ramazan, Ömürcan, Arda, Mert, Kerem Can, Tshibola, Dmytro, Lualua, Rahmetullah, Belyaev, Sandro Lima.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise şu şekilde: Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Samatta.
Fenerbahçe, ilk iki hazırlık maçında Romen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etmişti.
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