Fenerbahçe'den Türkiye Kadın Voleybol Takımı'na büyük destek

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:12

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden Fenerbahçe, son şampiyon Çin'i 3-0 mağlup etmişti.

Mücadelenin ardından eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın ve İhsan Şenocak sosyal medya üzerinden kadın voleybol takımına saldırmıştı.

Maçın ardından Şenocak, "İslamın kızı, sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın; sen "burnunu göstermekten utanan" anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına "sultan" demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!" ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya'nın eski İmamı Mehmet Boynukalın da "Tesettür Allah’ın emri, Müslüman kadının vakarı, İslam'ın şiar ve sembolüdür. Maraş gibi bir çok yerde İstiklal savaşımız tesettüre yapılan saldırı sebebiyle başlamıştır. Allah’ın emrini hatırlatan hocalar ve İhsan Şenocak yalnız değildir" ifadeleriyle Şenocak'a destek oldu.

FENERBAHÇE'DEN DESTEK

Gerici saldırıların artmasının ardından Fenerbahçe, Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın "Omuzlar üzerinde göklere yükselmeye devam" notuyla paylaştı. Paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.