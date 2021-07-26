Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya doğum günü kutlaması
Fenerbahçe'de 52 yaşına giren teknik direktör Vitor Pereira'nın doğum günü kutlandı.
Fenerbahçe'de 52 yaşına giren teknik direktör Vitor Pereira'nın doğum günü kutlandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'da bulunan sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira için doğum günü kutlaması yapıldı.
Sarı-lacivertli kafilenin konakladığı otelde Portekizli teknik adam için pasta kesildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Hüseyin Arslan, teknik heyet ve futbolcular, Vitor Pereira'yı tebrik etti.
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